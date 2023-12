Līzingā esoša auto nobraukuma limits – kas notiek, ja tas tiek pārsniegts?

Automašīnas tirgus vērtība ir atkarīga no vairākiem faktoriem - būtiskākais no tiem līdzās auto vecumam un tehniskajiem parametriem ir arī nobraukums. Ja nobraukums ir zem vidējā tirgus rādītāja, tad tas palielina automašīnas tirgus vērtību, bet par vidējo lielāks nobraukums šo vērtību samazina.

"Vidējais nobraukums lielā mērā ir atkarīgs no tā, kādam nolūkam auto tiek izmantots ikdienā, - piemēram, ģimenes automašīnai, ar ko lielākoties pārvietojas pa pilsētu, vidējais nobraukums būs ievērojami mazāks nekā saimnieciskajai darbībai izmantotam auto, kas ik dienu nobrauc 100 un vairāk kilometru. Auto pārdevējs pirms mašīnas iegādes klientam nereti jautā, kādam nolūkam to paredzēts izmantot un kāds varētu būt nobraukums gada laikā, jo no nobraukuma atkarīga arī operatīvā līzinga ikmēneša maksa," skaidro "Luminor Līzinga" vadītājs Raivo Bāle.