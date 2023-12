Ievērojami samazinās NVA avansa maksājumus pieaugušo izglītības iestādēm

LM arī pārliecināta, ka būtu lietderīgi atteikties no stipendijas bezdarbniekiem, kas ir iesaistīti platformu mācībās. Līdz šim atvērto tiešsaistes platformu mācībās iesaistītie bezdarbnieki saņēma stipendiju 5 eiro par katru mācību dienu. Taču, izvērtējot platformu mācību organizēšanu pērn, esot konstatēts, ka lielākā izdevumu summa novirzīta stipendijām nevis platformu mācību izdevumiem - stipendijām novirzīti 61 850 eiro, kamēr mācību maksai 47 002 eiro.

Līdz šim platformu mācībās iesaistītie bezdarbnieki mācību programmu apguva katru dienu četras stundas dienā, bet darba meklētāji un bezdarba riskam pakļautās personas - vismaz piecas stundas nedēļā. Vienlaikus darba meklētājiem, atšķirībā no bezdarba riskam pakļautajām personām, neesot objektīvu apstākļu, kas kavētu lielāku mācību intensitāti, izmaiņas skaidro LM.

Lai iesaistītu vairāk bezdarbnieku praktiskajā apmācībā uzņēmumos pie darba devēja, noteikumi nosaka, ka tiek vienkāršots finansējuma modelis un turpmāk darba devējam dotācijas apmērs bezdarbnieka praktiskās apmācības laikā nebūs sadrumstalots, bet būs 60% apmērā no minimālās darba algas.

Savukārt, lai atbalstītu nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku darbā iekārtošanos, pagarināta bezdarbnieku ar invaliditāti visās invaliditātes grupās no 55 gadu vecuma iesaiste subsidētajā nodarbinātībā no 12 līdz 18 mēnešiem, un no diviem līdz trim mēnešiem tiek pagarināts darba vadītāja atbalsts personām ar pirmās un otrās invaliditātes grupu.