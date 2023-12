Izraēlas armija Jordānas Rietumkrastā nogalinājusi četrus palestīniešus

24 gadus vecais Abdelnasers Mustafa Rijahi nomira no ievainojumiem pēc tam, kad bija sašauts Balatas bēgļu nometnē pie Nāblusas pilsētas.

Palestīniešu oficiālā ziņu aģentūra "Wafa" ziņoja, ka Izraēlas karavīri no rīta iebrukuši šajā nometnē un aplenkuši kādu māju. "Izcēlās sadursmes, kuru laikā karavīri atklāja uguni uz palestīniešiem, četrus ievainojot. Viens no viņiem vēlāk nomira no ievainojumiem," ziņoja "Wafa".