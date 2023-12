Kallasa par PVN celšanu Igaunijā: Es droši vien izdaru politisko pašnāvību

"Vai jūs tiešām domājat, ka es gribu celt nodokļus? Bet kādas ir alternatīvas? Kad jūs visi sakāt, ka vajag celt pabalstus, vajag celt algas, visu vajag celt. Par to maksā nodokļu maksātāji. Mēs nevaram paņemt jaunus aizdevumus, jo tos nevar izmantot fiksēto izmaksu segšanai. Nauda nenāk no kaut kur esoša bankomāta, tā nenāk no ārvalstu onkuļiem. Tā nāk no nodokļu maksātāju kabatām. Tāda formula vienkārši nedarbojas," deputātiem teica Kallasa.