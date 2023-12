Dāvanu medības: ⟩ TOP 7 idejas dāvanai vīrietim

Autentisks, pašapzinīgs un bez kompromisiem: tāds ir jauno "Yves Saint Laurent" smaržu "MYSLF" vīrietis. Šo unikālo smaržūdeni radījuši trīs izcili parfimēri: Danielas Andrieras sievišķā perspektīva satiekas ar Antuāna Maisondjē un Kristofa Reino vīrišķo skatījumu. Parfimēri apvienoja vīrišķās koksnes notis ar apelsīna ziedu toņiem, un tā rezultātā radās neaizmirstams aromāts, kas rada jaunu filosofiju un attieksmi pret vīrišķību. "MYSLF" smaržūdens ir iesaiņots skaistā, minimālistiskā, tomēr niansēti melnā stikla flakonā, kas atgādina monolītu un iemieso jauno, pašapzinīgo vīrišķību. Pluss - tas ir atkārtoti lietojams, par 15% ir izgatavots no pārstrādātiem materiāliem. Tātad arī dabai draudzīgs!

Sēdošs darbs, ikdienas stress, ilgas darba stundas - mums neizbēgt no šī laikmeta vāveres riteņa, bet varam ko likt pretī. Uzdāvināt veselību! Eleganti fitnesa aksesuāri ir daļa no "Casall" piedāvājumu klāsta. Piemēram, ar pievilkšanās stieni "CASALL CHIN UP BAR" var trenēt gan bicepsus, tricepsus, krūškurvja muskuļus, gan arī slīpos un taisnos vēdera muskuļus. Vai arī vienkārši var pakarāties pie stieņa, lai kārtīgi izstieptos. Stieni viegli uzstādīt jebkurā durvju ailē, un komplektā ir durvju kronšteini. Ja tomēr tas šķiet par agresīvu, lielisks treniņš izdosies arī ar "CASALL AB ROLLER", kuru izmantojot var vienlaikus trenēt gan vēdera lejasdaļas muskuļus, gan muguras muskuļus un rokas. Starp citu, komplektā ietilpst arī ceļu sargi. Arī elegantā, matētā ūdens pudele lieliski iederēsies dāvanas komplektā.​