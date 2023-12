Āgenskalna tirgū varēs sniegt otro dzīvību apģērbam un somām

“Priecē, ka laikā, kad patēriņa kultūra mūs mudina iegūt aizvien jaunas un jaunas lietas, daudzi, īpaši jaunākā paaudze, aizdomājas, cik svarīgi ir nepirkt lieko, mazliet pieliekot radošumu un darbu, esošo izmantot vēlreiz. Būsim gandarīti, ja mūsu veidotā darbnīca palīdzēs raisīt jaunas radošas idejas un sniegs praktiskas iemaņas savu laiku kalpojušām lietām dot otro dzīvību, tā reizē attālinot brīdi to nonākšanai atkritumos. Katrs šāds it kā mazs veikums taupa vietu atkritumu poligonā, katrs, kurš to paveic par sevi var teikt, ka praktiskā veidā ar savu rīcību palīdz samazināt savu radīto atkritumu daudzumu,” atzīst SIA “Getliņi EKO” ārējās komunikācijas vadītājs Ričards Aksels Ozoliņš.