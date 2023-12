Igaunijas parlaments apstiprina nākamā gada valsts budžetu; aizsardzībai vairāk nekā 3% no IKP

Kopumā Igaunijas ekonomikā nākamgad 1,9 miljardi eiro ieplūdīs investīciju un subsīdiju veidā, no kuriem 1,1 miljards eiro būs Eiropas Savienības subsīdijas un 0,82 miljardi eiro - no valsts budžeta. Valsts budžeta strukturālais deficīts saglabāsies 1,2% līmenī, bet nominālais deficīts būs 2,9% no iekšzemes kopprodukta (IKP), teikts likumprojektā.