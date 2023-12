Jaunnedēļ Rīgā sniega izvešanas laikā būs īslaicīgi auto novietošanas ierobežojumi

No otrdienas, 12.decembra, automašīnu novietošanas ierobežojumu būs spēka Artilērijas ielas posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Krāsotāju ielai vienā ielas pusē, Narvas ielā, Nometņu ielas posmā no Slokas ielas līdz Lapu ielai ielas labajā pusē, Sesku ielas posmā no Zebiekstes ielas līdz Ilūkstes ielai, virzienā uz Ilūkstes ielu ielas labajā pusē.