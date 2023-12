Foto ⟩ Opozīcija nākamā gada budžetā neredz izaugsmi

Deputāts atzīmēja, ka NA deputāti bija iesnieguši 131 priekšlikumu, bet neviens netika atbalstīts. Butāns kritizēja koalīciju par to, ka tika noraidīti priekšlikumi par konkurētspējas veicināšanu Baltijā, atbalstu ģimenēm un iekšlietu dienesta resorā.

"Progresīvo" frakcijas priekšsēdētājs Andris Šuvajevs pauda, ka dzirdējis kritiku par to, ka budžets neatbildot uz jautājumu par to, kā tiks pelnīts. Koalīcijas deputāts uzskata, ka budžets ir finanšu dokuments, bet tas esot dokuments, kuram ir nefinanšu mērķi. Atbilde par to, kā pelnīt, ir rodama izglītības un veselības nozarē, kuras šajā budžetā ir izvirzītas par prioritātēm - "veseli un gudri cilvēki ir atbilde uz valsts labklājību"', teica Šuvajevs.