Foto ⟩ Tallinas ielas kvartālā norisināsies Ziemassvētkiem veltīti pasākumi

Paralēli tirdziņam no plkst.13 līdz 17 interesenti varēs piedalīties tematiskās meistardarbnīcās, radot adventes vainagus, lejot sveces vai apgūstot dekupāžu un dāvanu saiņošanu. Ik svētdienu plkst.15 uz "Tallinas ielas Angāra" skatuves uzstāsies koris, atskaņojot Ziemassvētku mūzikas repertuāru.

"Tallinas ielas Angārā" būs pieejama ielu ēdiena jeb "street food" virtuve, kā arī bārs. Kafejnīca "Ezītis miglā" piedāvās tradicionālos ēdienus, kafijas veikals "The Place To Be" piedāvās brokastis, kurās varēs nobaudīt vafeles un "Kalve Coffee Roasters" kafiju.