Ko vēsta zvaigznes? Horoskopi visām Zodiaka zīmēm 11. līdz 17. decembris

Kolēģi vai darījumu partneri no tevis gaida praktiskus un racionālus risinājumus darba jomā. Izvērtē esošos projektus, un koncentrējas uz to, kas ir īpaši svarīgs. Varbūt nāksies pastiprināti pievērsties organizatoriskajiem jautājumiemun tad ļoti noderēs tavs pragmatisms un racionālā pieeja. Sirdslietās viss dziļi un nopietni. Esi uzmanīgs pret partneri, dalies ar savām jūtām un domām. Ja patlaban tev nav otrās pusītes, tad vajag censties atrast līdzsvaru starp darbu un personisko dzīvi, ļaujot tajā ienākt kādai spilgtai personībai. Brīvdienās pievērsies mājas darbiem - vajag sakārtot telpas un atbrīvoties no nevajadzīgiem priekšmetiem. Kas vēl derīgs, atdod labdarībai.