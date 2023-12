Raidījums pēta, kā caur Latviju Krievijas graudi tiek vesti uz Eiropu

Pārtikas veterinārais dienests uzrauga preces, ko importē Eiropas savienībā un tajā skaitā Latvijā. Bet arī nesniedz publiskus datus, cik katrs no uzņēmumiem Krievijas graudus ievedis. Dienests “Nekā personīga” izsniedza sarakstu ar firmām, kas noformējušas graudu kravu saņemšanu. To skaitā ir 17 firmas no Latvijas. Vai tie ir gala saņēmēji vai tikai kādi no starpniekiem, pēc šiem datiem spriest neesot iespējams. Caur Latvijas robežu 11 mēnešos Eiropā ievestas 382 808 tonnas pārtikas graudaugu no Krievijas. Tikai novembrī vien - sestā daļa no visa gada apjoma - 61 894 tonnu. Lielākie Krievijas graudu noņēmēji Eiropā ir Beļģija, Nīderlande un Spānija.