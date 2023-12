CSDD rīkos bezmaksas ziemas braukšanas konsultācijas Liepājā, Siguldā, Talsos un Balvos

Ziemas braukšanas konsultācijas Rudes kartinga trasē pie Liepājas, Talsu lidlaukā un stāvlaukumā pie Pils ielas un Krišjāņa Baroona ielas krustojuma, Siguldā notiks no ceturtdienas, 14.decembra līdz svētdienai, 17.decembrim katru dienu plkst.11, 13 un 15.

Savukārt Balvos ziemas braukšanas konsultācijas šajos pašos pulksteņa laikos notiks no piektdienas, 15.decembra līdz svētdienai.

Nodarbību dalībniekiem tiks skaidroti drošas braukšanas pamatnosacījumi, veidota izpratne par bremzēšanas ceļa garumu, tā ietekmējošiem faktoriem ziemas apstākļos, par šķēršļu apbraukšanu un to, kā izvairīties no sadursmes, ja bremzēšanas ceļš ir nepietiekams. Tāpat interesentiem individuāli tiks sniegti skaidrojumi par auto riepu stāvokli un to izvēli atbilstoši ikdienas braukšanai ziemas apstākļos.