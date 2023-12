Krāpniecība sociālajos medijos – lidosta “Rīga” netirgo pazaudētu bagāžu

“Stаrptautiskā lidosta “Rīgа” Pārdošanas uzsākšana 2023. gadā! No šī brīža mēs atbrīvosim lidostas noliktavu un pārdosim bagāžu, kas 6 mēnešus nav pārbaudīta. Lidosta var atbrīvoties no šiem koferiem, organizēt labdarības pasākumu un izdalīt aizmirsto bagāžu tikai par 1,95€ par koferi!”

Komentāros pie ieraksta redzamas dažādu profilu pozitīvas atsauksmes par šo it kā lidostas rīkoto akciju, tiem pievienotas bildes ar pilniem čemodāniem. Vilinošais piedāvājums ved uz kādu aizdomīgu interneta vietni. Tomēr ir virkne pazīmju, kas liecina, ka uzsaukumam nevar uzticēties. Pirmkārt, minētos komentārus latviski it kā rakstījuši ārvalstīs dzīvojoši cilvēki, lai gan “konkurss” it kā orientēts uz Latvijas auditoriju. Otrkārt, konkrētajā profilā šī ir vienīgā publikācija, ja neskaita lidostas Rīga attēlus. Treškārt, informācija lapas profilā liecina, ka tā izveidota tajā pašā dienā, kad publicēts ieraksts. Ceturtkārt, šajā lapā izmantota apšaubāma e-pasta adrese. Proti, tās nosaukumā ietverts vārds “lidosta”, bet tas izveidots Google piedāvātajā e-pastā Gmail, kuru lieli uzņēmumi parasti oficiālajai saziņai neizmanto. Par naudas izkrāpšanu liecina tas, ka interneta vietnē cilvēkam tiek paziņots par it kā laimētu koferi, taču tā saņemšanai viņam jāapmaksā piegādes izdevumi.