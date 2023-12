Aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem noteiks pastāvīgu maksas samazinājumu

No 2024.gada 1.janvāra aizsargātajiem lietotājiem tiks piemērots maksas samazinājums, tostarp trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai, ģimenei, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, un personai ar I invaliditātes grupu vai viņa aizgādnim - 20 eiro apmērā, savukārt daudzbērnu ģimenei - 25 eiro.

Tāpat arī precizētas noteikumos ietvertās normas to nepārprotamai piemērošanai.

Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma ietvaros daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kuras aprūpē bērnus ar invaliditāti, personām ar pirmo invaliditātes grupu, trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām kopš 2015.gada, kad privātpersonām tika atvērts elektroenerģijas tirgus, no valsts budžeta līdzekļiem tiek kompensēta daļa no maksājuma par elektroenerģiju.

Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi paredz, ka Būvniecības valsts kontroles birojs nodrošina pakalpojuma īstenošanu un vienlaikus veic pārziņa funkciju aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmai (ALDIS), kas apkopo datus no valsts datu reģistriem, lai identificētu aizsargāto lietotāju statusam atbilstošās personas, kā arī no elektroenerģijas tirgotājiem, lai aprēķinātu, kāds ir atbalsta apmērs un kuri attiecīgā elektroenerģijas tirgotāja klienti atbilst aizsargātā lietotāja statusam, kā rezultātā atbalsta apmērs ir jāattiecina to rēķinos par elektroenerģiju kā maksājuma samazinājums.