Aizsardzības izdevumu palielināšana līdz 5% no IKP ir būtiska Krievijas atturēšanai, uzsver Rite

Paredzams, ka NATO samitā Hāgā, kas sāksies otrdien, alianses dalībvalstis apņemsies līdz 2035.gadam aizsardzības izdevumus palielināt līdz 5% no IKP, kā to pieprasījis ASV prezidents Donalds Tramps. 3,5% no IKP būs paredzēti tiešiem aizsardzības izdevumiem, bet 1,5% - ar aizsardzību saistītajai infrastruktūrai un kiberdrošībai.