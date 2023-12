Diabēta asociācija aicina rast atbalstu ārstēšanas līdzekļu iegādei 1. tipa diabēta slimniekiem

Šobrīd valsts daļēji apmaksā tikai cukura līmeņa manuālu mērīšanu četras līdz piecas reizes dienā, izdarot dūrienu pirkstā. Šāda procedūra ir pazīstama turpat gadsimtu, bet tā nepalīdz izvairīties no pēkšņas cukura līmeņa maiņas, ko var izraisīt, piemēram, fiziska slodze, kā rezultātā cilvēks var zaudēt samaņu, atzīmē asociācija.

Diabēta asociācija norāda, ka cukura līmeņa precīzai un pastāvīgai noteikšanai 1. tipa diabēta slimniekiem pasaulē jau ilgāku laiku izmanto mūsdienīgas ierīces - nepārtrauktās glikozes līmeņa noteikšanas sensorus, ko piestiprina ādai. Neliela ierīce ar zemādā ievadītu uztvērēju reģistrē cukura līmeni nepārtraukti, ziņojot par bīstamām novirzēm no normas. Tas dod iespēju arī daudz precīzāk noteikt, cik daudz insulīna ir jāinjicē. Šāda ierīce ir nepieciešama visiem 1. tipa diabēta slimniekiem, tomēr Latvijā valsts to neapmaksā, un lielākā daļa pacientu nevar to atļauties.