Ministrija nesaredz interešu konfliktu, slēdzot memorandu ar Čakšas padomnieces vadīto nodibinājumu

Kā vēstīts, "Iespējamā misija" un Latvijas Universitāte (LU) 2019.gada rudenī parakstīja sadarbības līgumu, kas paredzēja pienākumu un atbildību sadalījumu jaunās skolotāju sagatavošanas programmas "Mācītspēks" īstenošanā. Valdība "Mācītspēkam" no Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļiem bija atvēlējusi 2,2 miljonus eiro. Pērn IZM un LU atteicās no turpmākas sadarbības ar "Iespējamo misiju".

Ziņojumā norādīts, ka divos gados vairāk nekā 250 skolas bija pieteikušas 844 vakances. "Mācītspēks" dalībnieki aizpildījuši vien 20% no pieteiktajām vakancēm, īpaši uzsvaru liekot tieši uz STEM vakanču aizpildīšanu. 34% no "Mācītspēka" dalībnieku pasniedz kādu no STEM priekšmetiem.