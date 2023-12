Kādas ir 2023. gada zagļu iecienītākās automašīnas? Latvijā nozagts dārgs "Porsche"

"Gada sākumā bija vairāk izteiktas organizētas auto zagļu grupas darbības, zogot Hyundai un Nissan marku automašīnas. Tāpat ir bijuši arī atlīdzību pieteikumi par situācijām ar sadzīviska rakstura piesavināšanās pazīmēm, piemēram, īrēts auto netiek atdots tā īpašniekam. Tomēr lielākajai daļai noziegumu ir kopīgs atslēgas vārds – "Keyless Go" jeb bezkontakta atslēgas sistēma, kas ļauj iekļūt auto un to iedarbināt, neizvelkot atslēgu no kabatas. Auto ar šādu sistēmu var nozagt jebkurš, kam ir pieejama nepieciešamā aparatūra, ja vien automašīna nav aprīkota ar papildu pretaizdzīšanas sistēmu," brīdina Kristaps Liecinieks.