Notiks jau trešais “Novatore Impact Summit” - par sieviešu finansiālo labklājību un ilgtspējīgu dzīvesveidu

Forumu atklās Latvijas premjerministre Evika Siliņa. Konferencē uzstāsies Oksfordas universitātes uzņēmējdarbības un inovāciju emeritētā profesore Linda Skota (Linda Scott). Viņa ir vairāku grāmatu autore - tai skaitā, “The Double X Economy”. 2015. gadā “Prospect Magazine” profesori Skotu atzina par vienu no 25 izcilākajām globālajām domātājām. Linda ir arī Pasaules biznesa koalīcijas sieviešu ekonomiskai spēcināšanai (the Global Business Coalition for Women's Economic Empowerment) un Varas maiņas foruma sievietēm pasaules ekonomikā (The Power Shift Forum for Women in the World Economy) dibinātāja.