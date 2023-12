Klāt Trešā advente!

Atgādinām, ka šonedēļ darbosies arī svētku tirdziņi Esplanādē un Doma. Esplanādes tirdziņā izrotātajās un izgaismotajās tirgotāju mājiņās ikviens atradīs dāvanas no vietējo amatnieku produktu klāsta, kā arī izpriecāties varēs braucienā ar panorāmas ratu, kas ļaus nolūkoties uz priekpilno rosību no 15 metru augstuma. Viena no priecīgākajām atrakcijām, ko sastapsiet šī gada Esplanādes Ziemassvētku tirdziņā, ir "Trušu karaliste", kas piesaista gan lielos, gan mazos garāmgājējus. Savukārt Doma laukuma tirdziņā varēs sajust Ziemassvētku atmosfēru, iegādāties dāvanas un baudīt plašu kultūras programmu.