Aiz priekškara: Krievija gatava mieram tikai pēc savu mērķu sasniegšanas

Savukārt starptautiskās drošības politikas eksperts Mārtiņš Vargulis laikrakstam "Diena" atgādināja, ka mainījusies ir arī Baidena retorika. Tā no "mēs atbalstīsim Ukrainu, cik ilgi vajadzēs" ir pārvērtusies par "mēs atbalstīsim Ukrainu tik ilgi, cik spēsim". Vargulis arī norāda, ka ļoti sliktā situācijā ir Baidens, ņemot vērā to, ka lielākā daļa amerikāņu nevēlas palielināt atbalstu Ukrainai. "Turpmākais ASV atbalsts Ukrainai, ko var atļauties Baidena administrācija, nevar būt pārāk liels un tas arī nebūs liels gan republikāņu pretestības dēļ, gan arī sabiedrības noskaņojuma dēļ. Līdz ar to Baidenam Ukrainas kontekstā nav vieglas izšķiršanās - tas ir starp sliktu un vēl sliktāku," uzskata Vargulis. Viņaprāt, tomēr atbalsts Ukrainai no ASV būs, tomēr tam būs tendence sarukt, un Ukraina neizbēgami kļūs par ASV iekšpolitiskās kaulēšanās elementu. Tās, protams, nav labas ziņas.