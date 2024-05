Opozīcijas deputāti Andris Kulbergs (AS) un Artūrs Butāns (NA) pieļāva kompromisa variantu, ka uz trešo lasījumu varētu vecuma slieksni dalīt attiecīgi alkohola stiprumam. "Mēs atļautu vieglo alkoholu no 18 gadu vecuma, un stiprajam alkoholam domātu par lielāku vecuma slieksni - vai tādu kā šeit, vai pat vēl lielāku. Līdz ar to es teiktu, ka virziens ir pareizs, bet mums ir kārtīgi jāpārdomā par to, kā mēs ieviešam, vai mēs netrāpām uz vēl lielākiem riskiem," sacīja Butāns.