Noskaties ⟩ Citi pīpina, citi lamājas. Purvciemā šoferi nosprosto ceļu uz bērnudārzu

Raidījums minētajā iekšpagalmā ierodas ap plkst. 8. Tur sākusies pamatīga rosība - no malu malām uz bērnudārzu steidz automašīnas, izveidojot pamatīgu sastrēgumu. Nespējot izmainīties uz ielas, daļā no iekšpagalma ceļa izveidojas vienvirziena automašīnu kustība. Tas rada pamatīgu drūzmēšanos, iestigšanu sniegā un pat centienus izstumt spēkratus no kupenām.