Slovēnijas pieredze: divos gadu desmitos izdevies samazināt noslīkušo skaitu no 128 līdz 15 gadā

Vasarās 5. klases audzēkņiem tiek organizētas nedēļu garas nometnes pie atklātām ūdenstilpēm, to laikā tiek apgūti drošas uzvedības pamati, kā arī stiprināta peldētprasme. Nometnes vairumā gadījumu organizē skolas jūras tuvumā. Nometnes tiek finansētas no valsts un pašvaldības budžeta ar nelielu vecāku līdzmaksājumu.

Sasniedzot 12 gadu vecumu, notiek peldētprasmes novērtējums, kas ietver 50 m peldējumu kādā no peldēšanas stiliem un spēju ienirt. Tiem, kam nepieciešams, tiek organizēts papildu 12 stundu apmācību kurss.

“Dramatisko situāciju septiņdesmitajos gados skaidrojam ar to, ka tikpat kā nebija iekštelpu peldbaseinu, lai arī šobrīd to skaits ir nepietiekams – ap 15 visā valstī, taču tie ir sasniedzami ar skolu organizētiem autobusiem. Kā otrs iemesls minams glābēju trūkums. Vien 1982. gadā sākās mērķtiecīgi organizētas apmācības darbam peldbaseinos, pie ezeriem un upēm. Glābēju klātbūtne populārās peldvietās tika noteikta kā obligāta. Taču visbūtiskākais ir peldētprasme. Vēl 1992. gadā aptaujas liecināja ka 25 % iedzīvotāju nemāk peldēt, taču tagad, 30 gadus vēlāk, no visiem 12 gadus veciem jauniešiem 89.1 % spēj nokārtot pamatprasmju pārbaudi un var apgalvot, ka māk peldēt,” stāsta B. Strumbjels.