Ieslodzījuma vietu pārvalde no Valsts policijas pārņems ieslodzīto konvojēšanu

Iepriekš valdība lēma, ka IeVP līdz 2025.gada 1.jūlijam no VP pilnībā pārņems ieslodzīto konvojēšanu.

Tāpat pārvalde pārņems ieslodzīto konvojēšanu no ieslodzījuma vietas uz tiesu un no tās un apsardzi tiesas procesa laikā, ja procesa virzītājs ir tiesa vai prokuratūra, kā arī ieslodzīto konvojēšanu no ieslodzījuma vietas uz tiesu un no tās administratīvo un civiltiesisko jautājumu izskatīšanai, kas radušies, personām atrodoties ieslodzījuma vietā.

Ar 2027.gada 1.janvāri pārvalde no VP pārņems ieslodzīto konvojēšanu no ieslodzījuma vietas uz VP īslaicīgās aizturēšanas vietu un no tās, ja procesa virzītājs ir tiesa vai prokuratūra, kā arī ieslodzīto konvojēšanu no ieslodzījuma vietas medicīniskās ekspertīzes veikšanai.