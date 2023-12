Kopšanas atbalsts "mūžīgajiem bērniem" pieaugs par 100 eiro

Pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana, ir viens no valsts sociālajiem pabalstiem. Tā izmaksa tiek veikta no valsts pamatbudžeta.

Šī gada septembrī Salaspils novada Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība "Zelta Atslēdziņa" uzsāka parakstu vākšanu portālā "manabalss.lv" par kopšanas pabalsta apmēra paaugstināšanu personām ar invaliditāti no bērnības, pielīdzinot to aprūpes namos strādājošo atlīdzībai pēc nodokļu nomaksas. Proti, iniciatīva paredz noteikt, ka kopšanas pabalstu personām ar invaliditāti no bērnības jāpaaugstina no līdzšinējiem 313,43 eiro līdz 500 eiro mēnesī. Par iniciatīvu parakstījušies 11 419 Latvijas iedzīvotāji, informē Labklājības ministrijā (LM).