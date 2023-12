​Katram bērnam, pusaudzim un jaunietim ir nepieciešams kāds, kurš viņu saredz, uzklausa un notic. 17 gadus vecajai Kristai (vārds mainīts) šis cilvēks bija mentore jaunatnes organizācijā. Cietusi no seksuālās vardarbības agrā vecumā, pusaudzes gados Krista cīnījās ar uzmācīgām domām par pašnāvību un aizrāvās ar alkoholu. Jauniete TVNET+ uzticēja savu stāstu par to, kā viņai izdevās izrauties no riska zonas un atrast pareizo ceļu dzīvē.