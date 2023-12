Senāts aptur tiesvedību lietā par pasūtītāja lēmumu neatzīt iepirkuma uzvarētāja piedāvājumu par nepamatoti lētu

AT informē, ka izskatāmajā lietā ir strīds starp pieteicēju SIA "Eurocash1" un Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) par to, vai pasūtītāja SIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" iepirkumā par fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumiem pamatoti atzina, ka iepirkuma uzvarētājas - AS "G4S Latvia" - piedāvājums nav nepamatoti lēts.