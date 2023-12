Aiz neuzmanības izdarīts kriminālpārkāpums nebūs šķērslis kļūšanai par tiesnesi vai prokuroru

Komisija varēs pieprasīt no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī privātpersonām informāciju vai atzinumus, kas nepieciešami, lai augstāk minēto izvērtējumu. Ministru kabinets noteiks informācijas apjomu un tās sniegšanas kārtību.

Augstāk aprakstītā izņēmumu kārtība attieksies uz no likumā minētajiem trīs gadījumiem, kad aizliegts kļūt par tiesneša amata kandidātu. Viens no tiem ir, ja persona agrāk sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas