"Polijai bija īpaši atzīmējams 2023. gads: tās ekonomika izturēja kaimiņvalstī notiekošā kara radīto satricinājumu, tā turpināja izmitināt gandrīz vienu miljonu ukraiņu bēgļu, kā arī turpināja Krievijas atturēšanas politiku, paaugstinot aizsardzības izdevumus virs 3% no IKP un tādējādi rādot piemēru skopākajiem NATO sabiedrotajiem," raksta "The Economist". "Taču valsts lielākā problēma bija populistiski nacionālistiskās partijas "Likums un taisnīgums" (PiS) dominance. Astoņos partijas valdīšanas gados vājināta tiesu neatkarība, sabiedriskajos medijos iebīdīti lojālisti un pastāvējusi "draugu padarīšana" biznesā. Oktobrī vēlētāji izstūma PiS no valdības, balsojot par vairākām opozīcijas partijām."