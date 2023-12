Latvijas portreti ⟩ Mazā Alekša dzīvesprieks

Mūzikas skolā Aleksis spēlē flautu. Pirms ieskaites Aleksim no uztraukuma dreb balss – viņam ir jāspēj nospēlēt divus gabalus bez notīm, bet tikai vienu no tiem viņš zina no galvas. 20 kilometrus uz mūzikas skolas nodarbībām Aleksi vadā tētis un gaida dēlu no nodarbībām mašīnā.