Igaunijas tiesa nosaka elektronisko uzraudzību kriptokrāpniecībā apsūdzētajiem, kuru izdošanu prasa ASV

Kā liecina apsūdzības raksts, abi Igaunijas pilsoņi apgalvoja, ka "HashFlare" nodrošina plaša mēroga kriptovalūtas ģenerēšanu. Kriptovalūtas ģenerēšana ir datoru izmantošana kriptovalūtas, piemēram, "Bitcoin" ieguvei, lai gūtu peļņu. Potapenko un Turigins piedāvāja līgumus, ar kuriem klienti par noteiktu maksu varēja it kā iznomāt daļu "HashFlare" ģenerēšanas jaudas apmaiņā pret tās iegūto virtuālo valūtu. "HashFlare" mājaslapā klienti varēja sekot līdzi it kā saražotajam virtuālās valūtas apmēram. Klienti no visas pasaules, arī no Vašingtonas, 2015.-2019.gadā noslēguši līgumus vairāk nekā 550 miljonu ASV dolāru vērtībā.