Savulaik Gobzema veidotā partija izsludinājusi pieteikšanos Eiropas Parlamenta kandidātu sarakstam

"Platformas 21" valdes loceklis Jānis Ronis paziņojumā presei to dēvē par "nebijušu piedāvājumu" un centienu atteikties no "neveselīgās tradīcijas", ka vēlēšanu kandidātu sarakstus veido "vienas un tās pašas vecās personālijas, kas migrē no partijas uz partiju".