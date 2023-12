Līgumus ar NVD tomēr parakstīs visi ģimenes ārsti

Viņa sacīja, ka asociācijas valde trešdien pēc tikšanās ar veselības ministru Hosamu Abu Meri (JV) organizējusi sapulci, kurā tika balsots par LĢĀA turpmāko rīcību. Balsojuma rezultātā lemts par to, ka aptuveni 200 000 cilvēku nepaliks bez ģimenes ārsta pakalpojumiem un organizācijas biedri pagarinās līgumu ar NVD, neskatoties uz to, ka tas jāpagarina uz gadu, nevis diviem mēnešiem, kā to iepriekš bija vēlējusies asociācija.

Pēc viņa paustā, līdz 27.decembra rītam līgumu nebija parakstījuši 110 ģimenes ārstu no kopumā apmēram 1200. Lielākā daļa ģimenes ārstu, kas to nav izdarījuši, ir no Rīgas. Ģimenes ārsti esot aicināti parakstīt līgumu līdz piektdienai, 29.decembrim, un, ja līdz tam laikam būs palicis kāds, kurš nebūs to izdarījis, tad ministra vērtējumā, būs nepieciešams informēt pacientus par to, ka tajā praksē valsts apmaksāti pakalpojumi no 1.janvāra vairs netiks sniegti.