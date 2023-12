Pētījums: Pusaudžu agresiju lielākoties izraisa netaisnības sajūta

Kopumā tika intervēti 10 pusaudži vecumā no 14 līdz 15 gadiem, kuriem ir bijušas agresīvas uzvedības epizodes skolā vai nu pret vienaudžiem, vai skolotājiem, kā arī 10 pusaudžu vecāki un 10 pedagogi. Intervijās tika uzdoti jautājumi par pusaudžu interesēm, pieredzi skolā, attiecībām ar vienaudžiem, skolotājiem, vecākiem, kā arī agresijas izpausmēm skolā, atbalstu, kuru saņem visi iesaistītie, kā arī vīziju par to, kas būtu nepieciešams, lai agresīvo uzvedību skolā novērstu.

Konkrētās agresīvās uzvedības epizodes skolas vidē lielākoties izraisījusi netaisnības sajūta saskarsmē ar vienaudžiem vai skolotājiem, liecina intervijas. Bieži agresija bijusi kā aizsargmehānisms pret, kā to skaidro paši pusaudži - "kaitināšanu" vai "apsaukāšanu" no vienaudžiem. "Mani apsaukāja, apmētāja. Un tad pretī izpaudās mana agresija, un es nekur neiederējos," intervijas laikā dalījās viens no pusaudžiem.