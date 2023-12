Ministrija grozīs pirmsskolas izglītības vadlīnijas

IZM gan uzskata, ka pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas kvalitāti ietekmē pirmsskolas izglītības vadlīnijās atšķirīgi interpretētais rotaļnodarbības ilgums bērnudārzos. Pašvaldībās un pirmsskolās izglītības iestādēs neizpratni esot radījis formulējums "visas dienas garumā", jo ir problemātiski precīzi noteikt, cik stundas jāīsteno rotaļnodarbība, ņemot vērā, ka Latvijas bērnudārzos dažādas ir gan darba organizācijas formas, gan iestāžu darba laiks. Piemēram, līdz četrām stundām atvērtas ir 15 grupiņas, no 4,1 līdz astoņām stundām - 201 grupiņa, no 8,1 līdz 12 stundām - 5331 grupiņa, bet no 12,1 līdz 14 stundām - 75 grupiņas. 55 grupiņas ir atvērtas diennakti.