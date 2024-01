Stājušās spēkā nelielas izmaiņas NMPD maksas pakalpojumu cenrādī

Kā izriet no pērn 12.decembrī valdībā pieņemto noteikumu grozījumu anotācijas, izmaiņas, kas stājas spēkā šodien, nepieciešamas, jo NMPD ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) ir raduši risinājumu, lai atteiktos no papīra formāta izziņas par cietušā veselībai nodarīto kaitējumu organizācijas vai personas vainas dēļ. Līdzekļu atgūšanai regresa kārtībā nepieciešamo informāciju NVD tagad var patstāvīgi iegūt no savām informācijas sistēmām, savukārt ārstēšanās izmaksu noteikšanai no šodienas, 1.janvāra, sāk piemērot noteikumu pielikuma apakšpunktu, kurā teikts, ka cena par NMPD brigādes izsaukumu pie personas, kura nesaņem no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai ir 191,68 eiro.