To visu vēl pavada samazinājusies Eiropas Savienības palīdzība Ukrainai, jo pret to iebilst Ungārija un Slovākija. Tāpat palīdzības Ukrainai jautājumā ir sašķēlusies ASV politiskā elite. Jāatgādina, ka Republikāņu partija nobloķēja palīdzības paketi Ukrainai, to sasaistot ar ASV imigrācijas politiku.

“Šogad Ukraina ir pārvarējusi 6000 trauksmes signālu. Gandrīz katru nakti es pamodos no sirēnām, devos lejā uz patversmi, sargājot savus bērnus no ienaidnieka raķetēm un droniem. Un katru nakti un katru dienu mūsu pretgaisa aizsardzības spēki strādāja, varonīgi aizstāvot Ukrainas debesis. Lai mēs sešus tūkstošus reižu varētu dzirdēt, kā nodziest gaismas. Un iet uz augšu sešus tūkstošus reižu. Uzrāpties. Paskaties debesīs un vēlreiz pierādi: ukraiņi ir stiprāki par teroru. Un neatkarīgi no tā, cik ienaidnieks izšauj raķetes, neatkarīgi no tā, cik daudz šāvienu un uzbrukumu - zemiski, nežēlīgi, masīvi -, cenšoties mūs, ukraiņus, salauzt, iebiedēt, nogāzt Ukrainu no kājām, padzīt pazemē, mēs vienalga celsimies. Jo tas, kurš atnes elli uz mūsu zemi, reiz to redzēs no sava loga,” tieši tik iedvesmojošus vārdus savā Jaungada uzrunā ukraiņiem teica Zelenskis.