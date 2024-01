Dermatoloģe iesaka: seši sejas kopšanas triki skaistai ādai

Lai izvairītos no tik plaši pazīstamajām skaistumkopšanas un ādas veselības problēmām, dermatoloģe Diana Plise un “Mesoestetic” eksperti iesaka efektīvus veidus, kā novērst biežāk sastopamās ādas problēmas ziemā.

Neatkarīgi no tā, vai āda ir sausa, normāla vai taukaina, tā ir jāattīra un jāmitrina gan no rīta, gan vakarā. Attīrīšana jāveic, izmantojot micelāro ūdeni vai hidrofilo eļļu, kas pēc tam rūpīgi jānomazgā ar sejas ādu attīrošu gelu vai putām. Pēc sejas ādas attīrīšanas var lietot sejas ādas toniku, kura sastāvā nav spirts, sejas ādas pH līmeņa līdzsvarošanai pēc saskares ar ūdeni. Labs veids, kā pārliecināties, ka āda ir patiesi tīra no dekoratīvās kosmētikas un ikdienas netīrumiem, ir – pēc otrreizējās attīrīšanas pārbraukt pār seju ar samitrinātu vates ripiņu. Ja tā paliek pilnībā tīra un balta, āda ir rūpīgi attīrīta. Svarīgi ir neaizmirst arī kakla un dekoltē zonu, jo arī šajās zonās bez rūpīgas attīrīšanas var veidoties iekaisumi vai pūtītes.