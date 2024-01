No 2022. gada 1. februāra Ungārijā tiek īstenota Nacionālā peldētapmācības programma, kas paredz vismaz 108 stundu peldētapmācību bērniem vecumā no 5 līdz 8 gadiem, un tās mērķis ir nodrošināt, ka visi bērni mācās peldēt. Programmas izstrādātājs ir Ungārijas Peldēšanas federācija, un to finansē Ungārijas valdība.