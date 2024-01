Līdzīgi kā savulaik Nirnbergas prāvā tika izvērtēts un tiesāts nacisms, Eiropas Savienībā būtu nepieciešama "komunisma tiesa", TVNET raidījumā "Pulss" norāda dzejniece, publiciste, kā arī kampaņas "Atkrievisko Latviju" autore Liāna Langa (īstais vārds Liāna Bokša), kura šā gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās kandidēs no partijas "Konservatīvie" saraksta.

- No Eiropas Savienības līmeņa un starptautiskajām organizācijām ir dzirdēti pārmetumi Latvijai, ka mēs diskriminējam krieviski runājošos. Liela daļa no tā gan ir Krievijas dezinformācija. Jums, iespējams, Briselē nāksies šādus pārmetumus dzirdēt vēlreiz. Kā jums izdosies tos pārvarēt?

- Mēs ar domubiedriem jau ilgāku laiku domājam par to, ka Latvijai būtu nepieciešams, varbūt arī Briselē, atsevišķs antipropagandas birojs. Jo tagad tās atbildības ir izkaisītas – kaut ko dara Ārlietu ministrija, kaut ko dara citi, bet neviens nav īsti atbildīgs un neviens neatskaitās sabiedrībai.

Piemēram, "New York Times" ir publicēts atbaidošs raksts par nabaga "nomocītajiem krieviem" – par to, ka latvieši kļuvuši agresīvi, ka krievi šeit tiek diskriminēti, ka krievi ir gandrīz 40%, kas gan vispār neatbilst patiesībai. Kā būtu jārīkojas valstij šajā gadījumā? Uzreiz kādai institūcijai būtu jāraksta skaidrojoša vēstule "New York Times" redakcijai ar prasību sniegt atbildi – kāpēc laikrakstā ir tik vienpusēja, propagandiska, netīra dezinformācija? Mums ir jāspēj demonstrēt savi muskuļi!