Kultūras pieminekļa statuss nav cēlonis nekvalitatīviem darbiem Rēzeknes slimnīcā, uzsver pārvalde

Latvijas Televīzija vēstīja, ka nesen pārbūvētajā Rēzeknes slimnīcas Infekcijas slimību nodaļas ēkā no griestiem sācis pilēt ūdens, bet slimnīcas pārstāve Līga Vaičule-Kozlovska to skaidrojusi ar ierobežojumiem remontdarbiem - Infekcijas slimību nodaļas ēkai kā valsts nozīmes arhitektūras piemineklim neesot bijušas iespējas siltināt fasādi.

Izvērtējot arhitektūras pieminekļu energoefektivitātes uzlabošanas projektus, NKMP apgalvo, ka bijusi konsekventa lēmumu pieņemšanā, nevienā gadījumā neatļaujot šāda veida ēku siltināšanu no ārpuses, "jo pastāv virkne alternatīvu siltināšanas paņēmienu, ko pārzina jomas profesionāļi".

Pirms projektēšanas veikta ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte pieredzējušu būvpētnieku vadībā, tajā konstatēts, ka ēkas fasādes saglabājušas savu autentiskumu, tostarp kompozīciju un oriģinālo apdari. NKMP skaidro, ka ēkas fasāžu arhitektūra ir viena no pieminekļa saglabājamajām vērtībām, tādēļ to siltināšana no ārpuses nav pieļaujama.