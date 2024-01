Meklēs tiesisku risinājumu tūrisma nozarē papildus latviešu valodai lietot arī citas ES oficiālās valodas

Lībiņa-Egnere norāda, ka Latvija ir daļa no ES un Šengenas zonas. Latvijā ik gadu ierodas vairāk nekā miljons ārvalstu tūristu un viesu, tāpat tiek organizēti Eiropas un pasaules mēroga kultūras un sporta pasākumi. Nav pieļaujams, ka informācijas trūkuma dēļ Latvijas ekonomikai iet garām peļņa no tūrisma. Tādēļ viņa uzdevusi izvērtēt esošo normatīvo aktu interpretāciju par svešvalodu lietošanu tūrisma nozarē, ņemot vērā, ka Valsts valodas lietošanas tiesiskajā regulējumā jāaizsargā arī netiešās mērķgrupas - tūristu no ārvalstīm - tiesības saņemt nepieciešamo pamatinformāciju angļu vai kādā no ES oficiālajam valodām.