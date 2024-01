Tiesās nonāk arvien vairāk krimināllietu par atbalstu nelegālajiem migrantiem

Jēkabpilietis Jevgeņijs B. apsūdzēts par to, ka viņš organizētā grupā pāri Latvijas robežai nelikumīgi pārvietojis lielu personu skaitu. Apsūdzētais šo noziedzīgo nodarījumu veicis, savstarpēji vienojoties ar četriem līdzdalībniekiem, pagaidām nenoskaidrotām personām, pret kurām atsevišķā lietvedībā izdalīti divi kriminālprocesi. Līdzdalībnieki jēkabpilieti savā grupā iesaistījuši, apsolot viņam atlīdzību par to, ka viņš noteiktā vietā Baltkrievijas pierobežā uzņems automašīnā nelegālos imigrantus un transportēs uz Poliju, par to saņemot 850 ASV dolārus.