"Viens botoksa pārpildīts vecis sajutās kā imperators." Krievu karavīrs stāsta par dzīvi frontē Ukrainā

"Vienkārši gribēju redzēt militāru darbību"

Anonīmais karavīrs armijā kā brīvprātīgais iestājās 2022. gada augustā, parakstot īstermiņa līgumu uz četriem mēnešiem. Bruņoto spēku rindās aizvadīja 11 mēnešus, septiņus no tiem kaujas pozīcijās, kur aktīvi notika apšaudes.

Viņš atminas, ka karot nedevās ideoloģisku apsvērumu dēļ. "Es kopš bērna kājas gribēju redzēt militāru darbību. Uzaugu, lasot foršas grāmatas par karu, tāpēc vēlējos to pats pieredzēt. Gadījumā, ja man kāds lielās ar saviem sasniegumiem, varu viņam atbildēt: "Klau, vecīt, kāpēc tu man to saki? Esmu pieredzējis to pašu.""