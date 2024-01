Krievijas cietumus ziemā apzināti atstāj bez apkures, lai ieslodzītie piekristu doties karot uz Ukrainu

Iepriekš laikraksts “The New York Times”, pamatojoties uz vairāku datu analīzi, izveidoja priekšstatu par vidusmēra ieslodzīto, kas tiek sūtīts uz Ukrainu “lielākajā ieslodzīto vervēšanas programmā militārajam dienestam kopš Otrā pasaules kara”. Lielākā daļa no šiem ieslodzītajiem bija notiesāti par narkotiku kontrabandu, bet trešdaļa bija sodīti par slepkavību. Vidējais vecums bija 33 gadi, un viņi lielākoties nāca no mazpilsētām un ciematiem.