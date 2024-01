To savā neprātīgajā monologā apliecināja arī bijušais Tambovas mērs Aleksandrs Kondratjevs, kurš kā brīvprātīgais karojis Ukrainas frontē un apbalvots ar vairākām medaļām. Viņš uzsvēra, ka visa Rietumu pasaule ar Ukrainu priekšgalā ir kļuvusi par "sodomītu perēkli" un to izārstēt var tikai krievu karavīrs. Viņa ieskatā lielākā vēsturiskā kļūda bija tā, ka Krievija pēc Aukstā kara beigām izveda savu karaspēku no Varšavas pakta valstīm, jo tūdaļ pēc tam tās pievērsās nacismam. Savukārt ukraiņi pašlaik izcieš sodu par to, ka ir "nodevuši pareizticību un atteikušies no Dieva".