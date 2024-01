Pērnā gada nozīmīgā krīzes situācija Latvijā – policijas nepietiekamā reakcija uz Rusiņa draudiem

"Aizvadītā gada notikumu izvērtējums liecina, ka organizāciju vadītājus satrauc valsts un pašvaldību pārvaldes kvalitāte, - seši no desmit notikumiem ir saistīti ar to. Tajā pašā laikā ir jāatzīst, ka to vidū ir arī pozitīvi krīzes situāciju pārvarēšanas piemēri. Par tādu var uzskatīt drošības iestāžu reakciju uz Latvijas skolām un bērnudārziem nosūtītajām draudu vēstulēm. Šajā gadījumā komunikācija ar sabiedrību kopumā bija vērtējama kā pārdomāta, vērsta uz notiekošā skaidrošanu un satraukuma mazināšanu," komentējot rezultātus, saka Stūre.