- Elīna Pinto : Es sākšu ar to, ka mūsu piedāvājums kopumā balstās uz trim pamatvērtībām, kas arī ir lielie Latvijas un Eiropas izaicinājumi. Tā ir drošība, tā ir labklājība un tā ir piederība.

Drošība nozīmē ne tikai militāro drošību no mūsu kaimiņvalsts apdraudējuma, bet arī būt pasargātam no nabadzības, no vides un dabas kataklizmām, kas mūs apdraud klimata pārmaiņu rezultātā.